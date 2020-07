MARANGON, Lascerà i viola: lo ha ingaggiato la Samp

Raggiunta virtualmente la salvezza, in attesa che gli azionisti Vanessa e Giorgio Ferrero procedano al rinnovo del CdA, Massimo Ferrero sembra intenzionato - come riferisce Repubblica/Il Lavoro - a rivoluzionare l'assetto dirigenziale della Sampdoria, in una prospettiva apparentemente di lunga durata. Il presidente ha infatti sollevato dall'incarico il responsabile del settore giovanile Gianni Invernizzi, che è anche uno dei consiglieri di amministrazione prorogati fino a fine campionato. Sarà il responsabile degli osservatori Riccardo Pecini, tornato lo scorso anno da Empoli, a scegliere il successore di Invernizzi.

Un'altra mossa in società riguarda il ritorno di Alberto Marangon, capo ufficio stampa dal 2002 al 2005 e, dopo un anno all'Atalanta da cui era arrivato, dal 2006 al 2014. Dopo un biennio al Bari e quattro anni, come team manager, alla Fiorentina, Marangon è stato ingaggiato da Ferrero con un contratto triennale, non per l'incarico già svolto in blucerchiato ma nello stesso ruolo ricoperto a Firenze.