MANDRAGORA, Ora può essere pedina di scambio

Rolando Mandragora sembra l’uomo del momento in sede di calciomercato. Ingaggiato dalla Juve giovanissimo, il centrocampista classe 1997 è reduce da due anni di prestito all’Udinese con obbligo di riscatto e controriscatto in favore dei bianconeri. “E' un ragazzo straordinario con una grandissima personalità – ha detto Andrea Carnevale, il capo dello Scouting dell’Udinese -. Penso sia il suo ultimo anno a Udine perché dovrebbe tornare alla Juve”. Venticinque presenze, ben 1999 minuti giocati quest’anno in Serie A fino all’interruzione del campionato. Adesso Mandragora potrebbe essere per la Juve un’ottima pedina di scambio nelle nuove dinamiche di mercato simil NBA, favorendo l’arrivo di qualche elemento più funzionale alla rosa di Sarri. Sull’asse Roma si potrebbe parlare di Cristante o Pellegrini, sull’asse Fiorentina di Castrovilli o Chiesa. Le ipotesi non mancano, alcuni incastri spingeranno sulla soluzione migliore.