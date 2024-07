MANDRAGORA, Gli auguri alla figlia: "Ci sono con il cuore"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Rolando Mandragora in ritiro in Inghilterra con la Fiorentina si perde una data importante in famiglia: il primo compleanno della figlia Ginevra. Il giocatore le dedica un tenero messaggio su Instagram: "Parlare di te è semplice ma impossibile allo stesso tempo! Mi hai cambiato la vita,mi hai insegnato ad amare all’infinito,mi hai trasmesso l’unione per la vita e l’amore oltre ogni limite! Oggi nel giorno del tuo primo compleanno,fisicamente non sarò presente,ma il mio cuore batterà insieme al tuo! Saremo lontano dagli occhi,mai dal cuore amore di babbo! BUON PRIMO COMPLEANNO GINEVRA,SEI LA MIA VITA! Per sempre noi!"