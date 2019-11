MANDORLINI, Castro ha qualità tecniche e fisiche ma...

L'allenatore Andrea Mandorlini, che nella Cremonese ha avuto Gaetano castrovilli, ne parla in questi termini: "Non sono sorpreso dell'exploit di Castrovilli, sono contento per lui perché c'ho sempre creduto. Può giocare in più ruoli ed ha qualitià tecniche e fisiche e può ancora migliorare anche se il paragone con Antognoni è azzardato e resterei con i piedi per terra. La Fiorentina è cambiata molto e ci vuole pazienza ma è una formazione con molto coraggio, giovane ma con un Ribery che fa loro da esempio e si calato subito nella serie A".