MANCINI, Scelte dolorose, molti meritavano Euro2020

Il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato alla viglia dell'amichevole di domani contro la Republlica Ceca: Mancini, che domani affronterà l'ultimo test prima dell'inizio degli Europei (prima partita di Euro2020 contro la Turchia in programma l'11 giugno), è tornato anche sulle scelte fatte ed il taglio di alcuni giocatori (tra cui i viola Castrovilli e Biraghi) dalla lista dei convocati per l'Europeo:

Domani sarà la formazione anti-Turchia?

"A parte Pellegrini e Verratti son tutti a disposizione, magari facciamo riposare Jorginho. Però da qui all'11 ci sono ancora dei giorni".

La preoccupa il centrocampo?

"Abbiamo recuperato Sensi, l'unico è Marco (Verratti, ndr) e vedremo tra una settimana come starà. Pessina fuori è stato una scelta dolorosa come gli altri, lasciarlo fuori... Avrebbero meritato tutti di starci per i giocatori e i ragazzi che sono. Domani verificheremo Sensi, magari non farà tutta la partita ma giocherà".

Tra gli esclusi c'è qualcuno che è rimasto più deluso?

"Non è stato semplice per nessuno. Ci sono tutti rimasti male ma sono ragazzi che avrebbero meritato d'esser qua e saranno chiamati in futuro. Saranno giocatori importanti per la Nazionale".

Domani giocherà Raspadori? E conterà la condizione fisica nelle scelte?

"La condizione conterà. Soprattutto nella prima gara, abbiamo 8 giorni, sarà molto importante. Raspadori... L'ho detto prima, è diverso dal Gallo, da Ciro. Per lui sarà una grande esperienza, se ci sarà utile lo vedremo durante il torneo. Per domani vediamo le condizioni, ha giocato 120 minuti 48 ore fa, vedremo stasera se sarà meglio farlo riposare. Prima dell'Under 21 veniva da un problema muscolare".