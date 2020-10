MANCINI, Giovani? Ci ho puntato fin dalla Fiorentina

Roberto Mancini, durante la lunga intervista per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport, ha parlato anche del suo rapporto con i giovani, ricordando anche la sua esperienza alla Fiorentina: "Ho iniziato a giocare da bambino, ho avuto l'opportunità a sedici anni di giocare in Serie A, non me lo sarei mai aspettato. Bisogna avere fiducia nei giovani, sono il futuro di questo paese, soprattutto nel momento storico in cui ho preso la Nazionale. Serviva fiducia per qualche ragazzo più giovane. Abbiamo iniziato a chiamare questi ragazzi giovani, siamo stati fortunati. Da allenatore di club penso sia stato quello che, nel mondo, ha puntato più sui giovani. Dalla prima Fiorentina allo Zenit ho fatto debuttare tantissimi ragazzi giovani, qualcuno ha iniziato la scalata, altri si sono persi. L'ho sempre fatto, ma adesso rispetto al passato giocano pochissimi italiani".