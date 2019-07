MANCINI, Accordo: transazione ACF-Perugia-Atalanta

Fiorentina, Perugia e Atalanta mettono fine alla questione Gianluca Mancini. Ecco il comunicato del Coni:

"La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienza tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni: con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2019, presentato, in data 7 giugno 2019, dalla società ACF Fiorentina S.p.A. contro le società AC Perugia Calcio s.r.l. e Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con notifica anche nei confronti della Procura Generale dello Sport c/o il CONI, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, di cui, quanto al dispositivo, al C.U. n. 088/CFA dell’11 aprile 2019 e, quanto alle motivazioni, al C.U. n. 098/CFA dell’8 maggio 2019, con la quale è stato respinto il gravame promosso dalla odierna ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche, di cui al C.U. n. 15/TFV-SVE del 6 marzo u.s., ed è stato confermato l’esito della reiezione, ALLA ODIERNA UDIENZA LE PARTI HANNO CONCORDEMENTE DICHIARATO DI VOLER TRANSIGERE LA CONTROVERSIA CON INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE TRA LORO; conseguentemente è stata dichiarata cessata la materia del contendere con l’integrale compensazione delle spese".