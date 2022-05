MAN. UNITED, Stagione nera, niente tradizionale party

Stagione disastrosa? Niente party di fine campionato nonostante sia una tradizione. Il Manchester United infatti ha deciso di rinunciare alla tradizionale cena di fine anno, spesso con i tifosi, serata in cui vengono premiati anche i migliori giocatori della prima squadra, della formazione femminile e di quella Under-23. Un evento prestigioso che da oltre 10 anni i Red Devils organizzano a Old Trafford, ma che quest'anno non si svolgerà per "decenza". Secondo quanto riporta il The Mirror infatti i giocatori sarebbero troppo "imbarazzati" per sfilare davanti alle telecamere del canale ufficiale del club dopo una stagione così disastrosa, con la squadra sesta in classifica, a distanza siderale dalla vetta