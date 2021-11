MALEH, Problemi alla schiena, si allena a parte

Dai ritiri delle rispettive nazionali arrivano notizie poco buone anche per quanto riguarda il Marocco e il centrocampista Youssef Maleh. Il giocatore si allena a parte per un problema alla schiena e dunque salterà la partita di questa sera alle 20 contro il Sudan. Lo ha annunciato lo stesso ct del Marocco in conferenza stampa: "Maleh sta lavorando a parte, per problemi fisici, e forse sarà a disposizione per la seconda partita".