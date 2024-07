MALDINI, Per il Monza può essere il dopo Colpani

FirenzeViola.it

Con l'arrivo di Colpani a Firenze (il giocatore ha effettuato questa sera le visite mediche alla clinica Fanfani ed è pronto a raggiungere i suoi nuovi compagni della Fiorentina in Inghilterra), il Monza è alla ricerca di un nuovo giocatore per sostituirlo. Tra i nomi circolati in queste ore ci sono anche due ex giocatori che hanno militato nelle file dei brianzoli nella scorsa stagione in prestito e che potrebbero fare ritorno per un altro anno o a titolo definitivo.

Secondo Sky Sport, tra i possibili nuovi arrivi nel ruolo di Colpani ci sarebbero Daniel Maldini e Valentin Carboni. Il primo potrebbe arrivare questa volta a titolo definitivo, mentre il secondo potrebbe rinnovare il proprio prestito, anche se la concorrenza del Marsiglia potrebbe allontanare il talento argentino.