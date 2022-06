MAIETTA, Europa meritatissima. Viti è un mio pupillo

L'ex difensore di Bologna ed Empoli, Domenico Maietta, è intervenuto per commentare le ultime vicende vicine al mondo viola:

Finalmente Italiano è riuscito a riportare in Europa la Fiorentina, come giudica il suo lavoro?

"Ha fatto un grandissimo lavoro. Ha preso la squadra in mano in un momento delicato. Ha espresso un grande gioco e ha fatto un ottimo campionato. L'Europa è meritatissima".

Quanto l'ha sorpresa il mancato riscatto di Torreira?

"Mi ha sorpreso molto, non me lo aspettavo. Dai rumors sembra però che ci sia stato un problema con l'allenatore. Torreira è stato un calciatore importante, ha fatto un grande campionato. Sono sicuro però che verrà rimpiazzato con qualche grande calciatore".

Che ne pensa di Milenkovic e quanto peserebbe un suo addio?

"Milenkovic mi piace tanto. È un calciatore completo. Era entrati benissimo negli schemi, sarà difficile rimpiazzarlo perché conosceva bene la piazza. Di solito però quando partono questi giocatori l'allenatore e la società sanno già come rimpiazzarli".

In entrata si parla di molti tuoi ex compagni a Empoli come Bajrami, Parisi e Viti. Che ne pensa?

"Viti è un mio pupillo. Ho sempre pensato che sarebbe diventato un grande difensore. Può arrivare a calcare palcoscenici importanti. è un ragazzo serio e un calciatore completo. Può fare molto bene come anche Bajrami e Parisi che è un terzino dai mille polmoni. A Firenze hanno visto bene".

Che ne pensa di Mandagora?

"È un punto interrogativo. È un giocatore importante. Ha fatto bene a tratti, però ha qualità".

Ha giocato anche con Zurkowski. Davvero anche secondo lei non è adatto al gioco di Italiano?

"Io non so come la Fiorentina abbia fatto a privarsene. è un calciatore fisico, insieme a Torreira poteva fare molto bene. Ha inserimento e aiuta in fase difensiva. Perché non puntare su di lui?".

Giusto il rinnovo di Saponara?

"Quest'anno ha fatto molto bene. Conosce bene l'ambiente e può farsi sentire nel gruppo. Secondo me hanno fatto bene".

La farebbe la scommessa Jovic?

"Si, è un giocatore importante e messo nelle condizioni giuste può far bene".