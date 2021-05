M. NAZZARO, Stasera importante per la Champions

Manila Nazzaro, conduttrice televisiva, radiofonica, ex modella italiana (Miss Italia 1999), nonché compagna dell'ex viola Lorenzo Amoruso, è intervenuta a lalaziosiamonoi.it per parlare della Lazio, di cui è tifosa: "Lorenzo, il mio compagno, lavora per una radio e commenta la Fiorentina e ha dovuto dire che se i viola non si svegliano, la Lazio - che è in grande forma e in un momento fantastico - se li mangia. In casa c’è una diatriba simpatica, lui, dopo la Fiorentina, la squadra per cui tifa e che stima è la Lazio, un po’ per amore nei miei confronti e un po’ perché lo pensa davvero, è molto obiettivo. Per la Champions League stasera è importante, anche perché si spera di ritornarci per godercela da spettatori visto che quest’anno non abbiamo potuto. Inzaghi? Simone è cresciuto nella Lazio anche come allenatore, so che persona è e quanto amore ha per la Lazio. Il suo segreto è stato credere nel gruppo, nonostante mille difficoltà. Mi piacerebbe vederlo ancora alla Lazio, ma se dovesse cambiare lo farebbe solo per un club più importante e non per un capriccio personale".