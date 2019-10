LUNCH MATCH, Sassuolo ko ma che rischio l'Inter: 3-4

L'Inter vince 4-3 sul Sassuolo ma la partita ha dato tante emozioni per numero di gol realizzati più due annullati e per i cambiamenti di fronte che nel finale hanno fatto pensare ad una rimonta dei neroverdi. Pronti-via e Lautaro porta in vantaggio l'Inter ma Berardi riacciuffa il pareggio dopo un quarto d'ora. L'inter però prende in mano le redini della partita e domina in lungo e largo: il primo tempo si chiude sul 3-1 con doppietta finale di Lukaku (38' e 45'). La musica non cambia nella ripresa, almeno per un'altra mezzora, durante la quale Lautaro sigla la doppietta personale (71'). Poi però l'Inter sembra appagata e a salire in cattedra è il Sassuolo: al 74' accorcia Djuricic e all'81 anche Boga batte Handanovic. Conte teme il peggio ma la sua squadra riesce a portare a casa i tre punti, con il Sassuolo che si è svegliato troppo tardi.