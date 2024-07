LUCCA, Show in amichevole: doppietta al Wolfsberger

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

>Finisce 2-2 contro il Wolfsberger, formazione più avanti dei bianconeri nell’iter di preparazione, la prima amichevole in terra carinziana per l’Udinese. Protagonista assoluto l'obiettivo di mercato della Fiorentina per il suo attacco Lorenzo Lucca, autore di una doppietta che ha garantito alla formzione friulana un buon risultato nel test estivo giocato oggi: la prima rete è arrivata al 33' con Kamarq che ha pennellato una palla deliziosa dalla sinistra e Lucca, al quarto gol del suo precampionato, ha incornato di testa battendo il portiere austriaco Gutlbauer, mentre il bis è arrivato al 48', con la punta servita alla perfezione in area da Thauvin a sua volta abile a sfruttare la palla recuperata bene da Ebosele sulla destra.