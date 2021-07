LO MONACO, Nico Gonzalez grandissimo acquisto

Il direttore Pietro Lo Monaco è intervenuto nel corso del TMW News dove, tra i tanti temi, ha parlato anche di Fiorentina e, in particolare, di Nico Gonzalez. Queste le sue dichiarazioni sul nuovo giocatore viola: "E' un ottimo calciatore, un attaccante esterno che può giocare indifferentemente a destra e a sinistra. Si tratta di uno che destabilizza le difese, dotato di un gran dribbling, di una grande tecnica in velocità. E' sicuramente un grandissimo acquisto, anche alla luce del fatto che è stato preso un allenatore come Italiano che è votato al gioco, da sempre predisposto al 4-3-3 e quindi, in questo sistema di gioco, Nico Gonzalez può trovare la sua collocazione migliore nel tridente d'attacco, sugli esterni. Lo aspetto con grande curiosità, ma con la certezza che si farà valere".

A chi può assomigliare?

"Gli attaccanti esterni, quelli che saltano l'uomo e vengono dentro al campo, hanno qualcosa che li accomuna un po' tutti: la velocità, il puntare l'uomo, il saltarlo regolarmente... In questo, un attaccante esterno che eccelle è Di Maria, quindi, sicuramente, l'Argentina si conferma una terra, in questo ruolo, di talenti in evoluzione. Di Maria è una certezza assoluta, Nico Gonzalez può sicuramente diventarlo. Ce ne sono però anche altri in Argentino, ma con caratteristiche diverse".