LIVERANI, Mercato viola top: ora sopra le aspettative

L'ex viola e ora allenatore Fabio Liverani ha parlato a TuttomercatoWeb.com della Fiorentina e del campionato di Serie A. Queste le sue parole.

Come vede questo campionato?

"Negli ultimi anni così non c'era mai stata una lotta così serrata e questo fa capire che oggi è difficile andare in fuga in Serie A. Alla fine i valori usciranno fuori e l'Inter è un po' avvantaggiata come squadra e come rosa. Il Napoli è un'antagonista importante e non gioca le coppe, può pesare nel lungo periodo".

Lei ha giocato alla Lazio e alla Fiorentina, sono due tra le sorprese più belle di questa stagione.

"La Fiorentina ha fatto un mercato molto importante, con cessioni, ma anche investimenti di un certo tipo. Sta facendo un buon campionato, un po' sopra alle aspettative, deve mantenere almeno la posizione in zona Europa. La Lazio ha fatto un pre-campionato a fari spenti, pochi la davano tra le migliori, ma la cosa bella del calcio a volte è che con il lavoro, la serietà si possono fare cose straordinarie. Senza ombra di dubbio Baroni, insieme a Conte, è quello più avanti di tutti e che ha avuto l'impatto migliore tra i nuovi".