LEGA SERIE A, Il 27 gennaio nuova assemblea dei club

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. È stata convocata infatti per il prossimo 27 gennaio una nuova riunione dei club, che tornano a incontrarsi in presenza negli uffici della Lega in via Rosellini a Milano per la prima volta dal gennaio 2020, ovverosia prima del lockdown: in seguito si sono le assemblee si sono svolte in diversi alberghi del capoluogo lombardo, nell'IBC della Lega a Lissone (MB), a Roma ma soprattutto in videoconferenza. Sul tavolo, tra gli altri temi, in particolare le "delibere in ordine alla gestione della pandemia" legate all'emergenza Covid, oltre all'elezione del membro indipendente del Consiglio di Lega, all'adeguamento dello Statuto di Lega ai Principi Informatori per gli Statuti delle Leghe (approvato dalla Figc il 25 novembre 2021), alla proposta sui nuovi premi legati a Coppa Italia, Supercoppa e contributi Europa League, alle proposte di sponsorizzazioni per le stagioni sportive 2021-2024 e all'offerta di Infront per i diritti tv dell'area Medio Oriente e Nord Africa. (ANSA).