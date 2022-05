LEGA, Oggi Assemblea in videoconferenza: i temi

Nessuna nota stampa o comunicazione al termine dell'assemblea di Lega Serie A andata in scena questo pomeriggio. Come riporta TMW, si è conclusa la riunione in videoconferenza fra i venti club del massimo campionato che è stata incentrata sull'unico punto all'ordine del giorno, le licenze nazionali 2021/2022 e i rapporti con la FIGC.

L'appuntamento di oggi è servito alle società, alcune delle quali pronte allo scontro con la Federcalcio, per fare il punto della situazione alla vigilia di una data importante: domani è infatti in programma il prossimo Consiglio Federale, il quale non vedrà ufficialmente all'ordine del giorno i temi "caldi" per la A (indice di liquidità e anche decreto crescita), di cui è però difficile immaginare non si parli davvero.