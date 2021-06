LEGA, Ecco chi ha votato sì allo spezzatino: i viola...

L'Assemblea di Lega è finita da pochi minuti e le notizie arrivate dall'Hotel Hilton di Milano parlano di una Serie A spaccata sulla questione "spezzatino": sarebbero infatti molte le squadre (Roma, Spezia, Sassuolo, Bologna, Genoa e Sampdoria) ad aver votato no alla proposta di spalmare ulteriormente le giornate di campionato in dieci slot diversi. La mozione era inizialmente passata ma poi è stata revocata. Tra i favorevoli alla riforma spezzatino, dunque, ci sarebbe anche la Fiorentina che ha sempre peraltro sostenuto Dazn nella battaglia per l'assegnazione dei diritti tv. La questione non può dirsi comunque conclusa e probabilmente sarà ridiscussa nella prossima Assemblea, in programma fra una settimana. "Ci rivedremo la prossima setimana per cercare soluzioni migliori" ha detto il presidente del Genoa Enrico Preziosi.