Le formazioni ufficiali di Venezia-Milan e Como-Genoa. Ancora Jovic

vedi letture

Alle 12.30 in Serie A si giocano due partite quest'oggi. La prima vede di scena il Milan a Venezia, in quella che rischia di essere l'ultima chiamata per la squadra rossonera per poter insidiare un posto europeo in classifica. Per i lagunari invece in caso di mancati punti oggi si fa veramente difficile la salvezza. Nelle formazioni ufficiali spiccano Fila nel Venezia e Luka Jovic nel Milan, ancora titolare dopo la doppietta di Coppa Italia. Nell'altro campo, a Como arriva il Genoa per una partita tra due squadra appaiate a 39 punti. Queste le formazioni ufficiali delle due sfide:

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Conde, Haps; Yeboah, Fila.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez, Pulisic, Jovic, Leao.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikone, Cutrone.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Kassa; Thorsby, Masini, Ahanor; Ekhator.