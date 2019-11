LAZZARI, Castrovilli giovane atipico. Viola-Cagliari...

Andrea Lazzari, doppio ex di Fiorentina e Cagliari, ha parlato così in vista della sfida di domenica: "Alla Sardegna Arena si giocano punti importanti per l'Europa. Il Cagliari ha fatto un ottimo mercato, reinvestendo al meglio i soldi di Barella. La Fiorentina invece sta cominciando a capire le idee di Montella".

Castrovilli? "È un giovane un po' atipico, perché a differenza dei suoi coetanei non è discontinuo. Gioca da veterano".

Benassi? "Ci sono tanti fattori che contribuiscono a non farlo rendere come l'anno scorso. Montella deve capire come metterlo in campo se gioca con due registi".