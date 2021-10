LAZIO, Ultimo clean sheet era stato il 12 maggio

Primo clean sheet in campionato per Pepe Reina. Come riporta TMW, l'ultima partita senza subire reti in Serie A per la Lazio risale alla scorsa stagione, nel successo per 1-0 contro il Parma lo scorso 12 maggio,con Strakosha fra i pali. Per quel che riguarda Reina invece bisogna risalire al 26 aprile, quando mantenne la porta inviolata nel 3-0 contro il Milan.