LAZIO, Strakosha non rinnova. Vuole la cessione

Lazio, Strakosha via: non ha gradito la panchina, chiederà di essere ceduto. Il futuro di diversi protagonisti del derby della Capitale, è in forte dubbio, su entrambe le sponde: in casa Lazio c'è il 'caso' relativo a Thomas Strakosha, che non ha il contratto in scadenza, ma tutte le intenzioni di lasciare Roma. Dopo quattro stagioni affrontate da titolare inamovibile, all’albanese non è andata giù questa stagione vissuta da panchinaro. Così chiederà di essere ceduto a fine campionato per ritrovare altrove un posto da titolare, sottolinea La Gazzetta dello Sport.