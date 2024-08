LAZIO, Pellegrini dopo l'incidente "Sto bene, peggio è passato"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Luca Pellegrini, coinvolto in un incidente stradale nella giornata di ieri che gli è costato una ferita lacero contusa a carico della gamba destra e vari traumi contusivi, rassicura tutti. Il difensore della Lazio, attraverso i propri social, ha ringraziato tutti "per la vicinanza. Sto bene ed il peggio è passato", le sue parole. Non manca poi una frecciata verso gli "haters" che gli hanno rivolto insulti. "Vi ho sentito tutti molto vicino, laziali e non... fatta eccezione per qualche subumano. Con amore, Luca", conclude il terzino. (ANSA).