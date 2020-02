LAZIO, Lulic si opera alla caviglia: può saltare la Viola

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lazio ha aggiornato circa la situazione clinica di Senad Lulic dopo l'intervento di quest'oggi in seguito all'infortunio rimediato nella settimana che ha portato alla sfida al Parma: "Si comunica che in data odierna, presso la Clinica Paideia, Senad Lulic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra. L’intervento, effettuato dal Prof. Rodia e dal Dott. Monachino, è tecnicamente riuscito. Il calciatore sarà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico e riabilitativo per stabilire i tempi di recupero". Il bosniaco rischia un mese di stop, quindi è in forte dubbio la sua presenza il 15 marzo quando la Lazio verrà al Franchi per affrontare la Fiorentina.