LAZIO, Luiz Felipe al passo d'addio: c'è l'Inter

La storia fra la Lazio e Luiz Felipe, scrive Lalaziosiamonoi, è vicina alla conclusione. Il difensore come noto è in scadenza di contratto il prossimo giugno e da tempo si parla di una trattativa per il rinnovo non proprio semplicissima. Nelle scorse settimane sembrava potesse esserci stato un avvicinamento, ma la Lazio non è mai arrivata alle richieste del calciatore che per prolungare chiedeva uno stipendio da 2,5 milioni più bonus. In questo contesto, si legge, si è inserita l'Inter che sarebbe ad un passo dal sì del giocatore con una proposta di livello: 2,7 milioni di euro all'anno, bonus inclusi, per i prossimi 5 anni.