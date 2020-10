LANNA, Non credo a una Fiorentina distratta stasera

Marco Lanna, ex difensore della Sampdoria, è intervenuto per analizzare la partita di questa sera contro la Fiorentina: "Sabato ero allo stadio per la gara col Benevento, e ho visto una squadra che non mi ha fatto presagire cose troppo positive. Una squadra che sul 2-0 ha smesso di giocare, lasciando il pallino agli avversari, e senza neanche reagire ai gol. Pare che Ranieri cambierà formazione, forse anche il modulo: ancora cerca qualcosa che manca, nell'equilibrio. L'attacco stenta perché non è supportato: c'è ancora del lavoro da fare".

Cosa sta mancando?

"Con la Juve era stato Ranieri a dire che non c'era stata la determinazione per giocarsela: è stata persa male la partita. Col Benevento si è visto qualcosa nella fase iniziale, ma poi si è vista una squadra scollata".

Le voci di mercato potrebbero distrarre i viola?

"Da lunedì non ce ne saranno più, ma vedo la Fiorentina come una bella squadra e non penso ci saranno elementi di disturbo se non uno o due singoli, magari appunto Chiesa. Contro l'Inter hanno tenuto botta per tutta la partita, uscendone in maniera onorevolissima: potevano portare a casa anche un pareggio, l'avrebbero meritati. Mi aspetto un campionato di grande livello per la Fiorentina".

Chiesa serve davvero alla Juventus?

"A meno che non abbiano trattative già avviate per cedere qualcuno dei vari concorrenti di Federico, vai a comporre una rosa molto importante, con giocatori che però fai fatica a non far giocare, o a tenere troppo in panchina. Se l'operazione andrà in porto è perché vedremo anche qualche cessione dei bianconeri".