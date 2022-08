L. ALBERTO, Salgono quotazioni della permanenza

Luis Alberto potrebbe passare da uomo mercato a un possibile valore aggiunto per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo la vittoria contro il Bologna che ha visto il Mago coinvolto da subentrato, in casa biancoceleste aumentano le quotazioni della sua permanenza. Il Siviglia ha virato con decisione su Isco e Lotito recentemente ha confermato che oltre a Milinkovic-Savic, anche Luis Alberto alla fine resterà a Roma. Il prezzo fissato, non meno di 20-22 milioni, è troppo alto per le potenziali pretendenti e la risalita delle gerarchie da parte dello spagnolo sembra ormai essere iniziata. Dunque sembra ormai lontana l'ipotesi Fiorentina per lo spagnolo. A riportarlo è l'edizione online del Messaggero.