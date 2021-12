KRASTEV, Ci abbiamo creduto sempre. La società...

Il centrocampista della Primavera viola Dimo Krastev ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale viola nel post Supercoppa: "Siamo felicissimi, ci abbiamo creduto fino all'ultimo. Nel secondo tempo ci trovavamo meglio in campo, abbiamo avuto grande occasioni e siamo riusciti a recuperare. Peccato per aver preso il gol all'ultimo ai supplementari ed essere andati ai rigori. Per fortuna che abbiamo Ivan Andonov in porta. Per arrivare fino a qua abbiamo gatto grandi sacrifici: adesso portiamo la coppa a Firenze. Quando viene la società a vederci è uno stimolo in più: dobbbiamo far vedere che siamo pronti per la prima squadra".