© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, festeggia sui social la grande vittoria di ieri sera contro il Cukaricki e suona la carica in vista della gara contro la Lazio, scrivendo: "Grande prestazione di squadra in Conference. Restiamo concentrati per la prossima partita. Andiamo!". Di seguito il post dell'ivoriano: