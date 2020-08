KOUAME, Anno pazzesco: ora grande futuro in viola

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, AGUDELO, QUANTI COMPLIMENTI A FERRARA Pomeriggio speciale quello vissuto ieri da Kevin Agudelo: il centrocampista viola ha infatti giocato la sua prima partita da titolare con la Fiorentina, dopo le apparizioni a febbraio con la Juventus e poche settimane fa a Lecce, figurando piuttosto bene e sfiorando anche il... Pomeriggio speciale quello vissuto ieri da Kevin Agudelo: il centrocampista viola ha infatti giocato la sua prima partita da titolare con la Fiorentina, dopo le apparizioni a febbraio con la Juventus e poche settimane fa a Lecce, figurando piuttosto bene e sfiorando anche il... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, TUTTI I TITOLI IN VIOLA DAI GIORNALI Di seguito i titoli degli articoli a tema Fiorentina contenuti nei quotidiani distribuiti stamattina in edicola, sia a tiratura nazionale che locale. Corriere dello Sport: "Castrovilli, partito il sondaggio per il centrocampista della Viola"; "Commisso:... Di seguito i titoli degli articoli a tema Fiorentina contenuti nei quotidiani distribuiti stamattina in edicola, sia a tiratura nazionale che locale. Corriere dello Sport: "Castrovilli, partito il sondaggio per il centrocampista della Viola"; "Commisso:... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 agosto 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi