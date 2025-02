Kone, il Rennes preme per il prestito: Marsiglia darà l'ok solo con un sostituto

Potrebbe non essere dipinto di viola il futuro del centrocampista del Marsiglia Ismael Kone. Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, sembra ormai definito l’accordo che dovrebbe portare il giocatore al Rennes in prestito nell’ultimo giorno di calciomercato. Tutto dipenderà dalla pedina che l’OM troverà domani in sostituzione di Kone (si era parlato di Fagioli della Juventus, sul quale come ben noto c’è anche la Fiorentina).