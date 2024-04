KOKORIN, Medico Villa Stuart: "Vi racconto un aneddoto su Koko"

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio Maximilian Dolghi, assistente del Dottor Mariani a Villa Stuart, ha raccontato una serie di divertenti aneddoti riguardo la sua amicizia con diversi calciatori, tra cui l'ex viola Aleksandr Kokorin: “Nel 2018 Kokorin, quando giocava nello Zenit di Mancini, si ruppe il crociato. Su consiglio dell’allenatore venne a farsi operare a Villa Stuart e quando lo conobbi stringemmo un’amicizia importante. Quando arrivò a Firenze mi chiese addirittura di licenziarmi per seguirlo.

Chiesi un mese di ferie per accompagnarlo. Kokorin voleva alloggiare al Four Season come una vera star e mi ha fatto vivere in un altro albergo di lusso sotto suo nome: ogni tanto la gente mi scambiava per lui”.