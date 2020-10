KOFFI, Cesena piazza importante, felice di essere qui

Christian Koffi, attaccante esterno approdato al Cesena dalla Fiorentina, ha così commentato la sua nuova avventura ai microfoni del sito ufficiale del club romagnolo: ”Il Cesena è una piazza importante e sono molto felice di essere qui. Voglio imparare da giocatori come Caturano, Russini e gli altri che sono dei grandi esempi. Posso giocare sia ala che vicino alla punta. Il ruolo per me non è un problema: mi posso adattare. Quest’anno voglio imparare e crescere, so che questa è una squadra importante e sono pronto a scendere in campo per aiutare i miei compagni”.