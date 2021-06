KJAER, Oggi in campo con Christian nel cuore

Tramite i propri profili social, Simon Kjaer, difensore del Milan e della nazionale danese, ha scritto un pensiero per Christian Eriksen dopo l'arresto cardiaco che ha colpito il calciatore dell'Inter. Ecco le sue parole: "Sono stati giorni moto speciali in cui il calcio non era la cosa più importante. E' stato uno shock che farà parte di me e di noi per sempre. La sola cosa che è importante e importa è che Christian stia bene. Sono orgoglioso di come abbiamo agito da squadra e di come siamo stati uniti in quei momenti difficili. Sono commosso e profondamente grato per il supporto. Oggi andremo in campo contro il Belgio con Christian nel cuore e nei nostri pensieri e questo ci permetterà di concentrarci sulla partita. Giocheremo per Christian, e come sempre per tutta la Danimarca. Questa è la motivazione più grande che possiamo avere. Come sempre: faremo del nostro meglio!".