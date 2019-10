Franck Kessié, centrocampista del Milan, si è così espresso ai microfoni di Milan TV: "Dobbiamo riuscire a recuperare la fiducia dei tifosi. L'ultima gara che abbiamo giocato in casa (il ko per 1-3 contro la Fiorentina, ndr) è stata molto difficile da accettare per tutti. Adesso dobbiamo cercare di riprendere confidenza con il nostro pubblico".