KALINIC, Brekalo? Per vederlo all'Hajduk dipende da lui

Nikola Kalinic, ex attaccante della Fiorentina, assumerà il ruolo di direttore sportivo dell'Hajduk Spalato, dove aver dato l'addio al calcio. Oggi in conferenza stampa ha parlato della situazione che riguarda Josip Brekalo, calciatore di proprietà della Fiorentina che negli ultimi mesi ha giocato in prestito all’Hajduk: “Brekalo? Vedremo, è un giocatore della Fiorentina. Non ha fretta e molto dipende da lui. Lo vogliamo, ma ha un contratto alto. Ne riparleremo più tardi”.