JUVENTUS, La nota sul bilancio in risposta alla Consob

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con un comunicato ufficiale, la Juventus ha risposto alla Consob, che ritiene il bilancio dei bianconeri al 30 giugno non conforme ai principi contabili. Questo il testo:

"Secondo Consob, il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 di Juventus non sarebbe conforme ai principi contabili:

 IAS 1 “Presentazione del bilancio”, e

 IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”,

mentre il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 non sarebbe conforme ai seguenti principi contabili internazionali:

 IAS 1 “Presentazione del bilancio”,

 IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”,

 IAS 34 “Bilanci Intermedi”, e

 IAS 38 “Attività immateriali”.

C. Illustrazione, in un’apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma - corredata dei dati comparativi - degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell’esercizio e del semestre per i quali è stata fornita un’informativa errata.

La Società, al fine di ottemperare alla Delibera n. 22858/2023, provvederà a pubblicare, previa delibera degli organi competenti della Società, situazioni economico-patrimoniali pro-forma consolidate – corredate dei dati comparativi – che tengano conto dei rilievi formulati dall’Autorità, come in precedenza illustrati.

Juventus continuerà a collaborare e cooperare con l’autorità di vigilanza e rimane convinta di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry. I rilievi di Consob si basano su interpretazioni di elementi soggettivi e applicazioni di regole contabili, giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società con l’ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnicocontabili acquisiti dalla Società".

