JUVENTUS, Altro infortunio: problema per Zakaria

Non arrivano buone notizie per il centrocampo della Juventus da Empoli. Il reparto più colpito dagli infortuni per Massimiliano Allegri rischia di dover fare a meno per le prossime partite anche di Denis Zakaria, uscito dopo 35 minuti per un problema muscolare che l'ha costretto al forfait. Al suo posto Locatelli, ora andranno valutate le condizioni dell'ex Borussia Monchengladbach in vista della sfida di mercoledì prossimo contro la Fiorentina in Coppa Italia.