JUVE-UDINESE, Le formazioni. Bernardeschi interno

Sfida in Coppa Italia per Juventus-Udinese, fischio d'inizio alle 20.45. Sarri, privo di CR7 per un attacco di sinusite comunicato dal club bianconero, sceglie il tridente Dybala-Higuain-Douglas Costa. Bernardeschi va in mediana con Bentancur e Rabiot. Coppia difensiva De Ligt-Rugani davanti a Buffon. Gotti opta invece per un turnover non esagerato, lasciando in panchina alcuni tra i suoi consueti titolari, da De Paul a Mandragora. Torna titolare Barak, si rivedono dal 1' anche Teodorczyk, Walace e Opoku.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese.

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot; Dybala, Higuain, Douglas Costa. Allenatore: Maurizio Sarri.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Teodorczyk, Nestorovski. Allenatore: Luca Gotti.