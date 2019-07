L'affare tra Juventus e Ajax per Matthijs de Ligt è in dirittura d'arrivo. Come riporta il De telegraaph, gli olandesi avrebbero accettato l'offerta di 70 milioni di euro fatta dai bianconeri per il centrale difensivo. In più, De Ligt non è partito con i compagni per il ritiro estivo. La trattativa è veramente ad un passo dalla chiusura.