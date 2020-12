JUVE-ACF, Da Baba a Kuz e Dati: gioia degli ex viola

E' stata una giornata indimenticabile quella di ieri per la Fiorentina e tutti i suoi tifosi grazie al successo per 3-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus. La squadra di Prandelli ha interpretato la gara nel migliore dei modi ed ha sfruttato la superiorità numerica maturata fin dal 18' per l'espulsione di Cuadrado. Tanti ex viola si sono congratulati ed hanno gioito per questo risultato storico. Di seguito alcune dichiarazioni.

Khouma El Babacar: "Ciao Firenze, ciao fiorentini. Volevo fare gli auguri e i complimenti per ieri perché abbiamo vinto una partita che per noi fiorentini conta tantissimo. Sono molto contento della vittoria perché i ragazzi lo meritano, spero che sia la svolta e che continuino a vincere perché i tifosi amano questa squadra più della loro pelle. Faccio anche i miei migliori auguri di buon Natale anche se vedo che questa situazione del Covid non è facile. Siete una città speciale per me e per la mia famiglia".

Zdravko Kuzmanovic: "Ciao a tutti, ciao Firenze e ciao tifosi. Ho detto che la Fiorentina avrebbe vinto facile contro la Juventus, ho detto che il mister è forte e sapevo che avrebbe messo la squadra a posto e vinto la partita. Vi dovete fidare di più di me. Mamma mia, forza Fiorentina. Bravi, grande vittoria!".

Luciano Dati: "Buongiorno a tutto il Popolo Viola di tutto il mondo. Ieri sera ho goduto, ma ho dovuto aspettare fino al 95' perché ogni gol fatto credevo che ce lo rifacessero. Ho fatto il massaggiatore alla Fiorentina negli anni '90 e i più accorti si ricorderanno che ci fu una partita a Torino con Ranieri sulla nostra panchina e Lippi su quella bianconera. Si vinceva a 17 minuti per 2-1 poi Vialli tirava sopra la traversa, Ravanelli sul palo, Del Piero ne faceva di tutti i colori. Dissi a Luppi e Pioli che erano in panchina accanto a me come ex juventini: 'Ragazzi se perdiamo oggi non vado più in chiesa'. Detto, fatto. Del Piero fece gol su punizone sopra Santos e Toldo. Ecco perché ieri sera ho aspettato fino al 95'. Grazie a tutta la Fiorentina e a tutti i tifosi che ancora mi vogliono bene. Buon Natale!".

Lorenzo Amoruso: "Felice Natale e speriamo che quest'anno sia migliore per tutti quanti. Alla fine a noi fiorentini ha portato molto bene perché due partite difficilissime contro Verona e Sassuolo ci hanno fatto sperare e ci è stata la conferma ieri sera con una bellissima partita fatta con il cuore, con molta intelligenza, ma soprattutto con un pizzico di fortuna che ci era mancato in questo periodo. Complimenti a Prandelli e alla sua squadra, la società aveva bisogno di questa tranquillità per affrontare le problematiche. Questa vittoria ci ha dato tanta forza, tanta consapevolezza e forse un po' di sicurezza in qualche giocatore in particolare. In bocca al lupo a tutti, buon Natale e forza Viola sempre!".

Luis Oliveira: "Buongiorno a tutti. Oggi a Firenze c'è festa dopo la grande prestazione della Fiorentina di ieri che è andata a battere 3-0 la Juventus. Nessuno pensava di vedere un exploit così importante perché dopo tante delusioni in questo campionato i viola hanno dimostrato di essere una grande squadra che aveva voglia di vincere. Sappiamo benissimo che quando si gioca contro la Juventus c'è sempre qualcosa per stupire, ieri l'aggressività e le giocate hanno stupito davvero. La Fiorentina aveva una fame e una voglia immensa di non perdere quella partita. Voglio augurare a tutti i tifosi viola un buon Natale dal Falco. Un abbraccio e forza Viola".