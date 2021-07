JURIC, Si presenta al Toro: "Il modello è l'Atalanta"

Il neo allenatore del Torino Ivan Juric si è presentato alla stampa con i nuovi colori granata addosso: l'ex tecnico del Verona, accostato recentemente anche alla panchina della Fiorentina, ha parlato così delle sue aspettative per questa nuova esperienza: "Voglio giocare con meno paura e con spirito diverso, affrontando le gare attaccando. Lo abbiamo fatto all'Hellas, mi sono fatto un film per questi prossimi tre anni: ci saranno giornate storte, ma si vedrà la nostra identità. E vogliamo vincere su ogni campo. Dobbiamo cercare di costruire un pezzo alla volta: io devo dare un segnale, sono convinto che il presidente vedrà le cose che ho in testa. L'esempio? Tutti pensano all'Atalanta: hanno un grande settore giovanile, poi Gasperini ha portato grande mentalità. Voglio creare un Toro forte: subito è impossibile, ma subito serve un segnale. E negli miglioreremo".