JUANMI CALLEJON, Jose: Napoli è casa. A Firenze...

Domenica all'ora di pranzo si sfideranno Napoli e Fiorentina nello stadio che per anni è stato casa di Jose Maria Callejon, oggi passato tra i viola. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il fratello Juan Miguel, per tutti Juanmi, anch'esso calciatore, ha descritto le emozioni: "Sarà particolare: è stato 7 anni e ha tanti amici sia in squadra che i città... Dispiace solo che mancherà il pubblico. Napoli sarà sempre casa sua, anche se darà il massimo per la Fiorentina, un grande club di una città bellissima. Mio fratello voleva rimanere in Italia, quella di Firenze è una scelta di vita dopo 350 partite quasi per il Napoli. Avrebbe voluto vincere di più, sì, ma il percorso è stato bellissimo anche se le strade si possono dividere".

Quindi, sull'ambientamento in suolo fiorentino, ha concluso: "Con il 3-5-2 con cui gioca Prandelli per lui è difficile, così com'è stato l'inizio a Firenze. Lui però lavora duro, e adesso sta trovando anche più spazio".