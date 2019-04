JOVETIC, Dispiace per i tifosi, ora testa al Bologna

Stevan Jovetic, al termine della gara persa contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di

Sky: "È andata male, abbiamo perso contro una grande squadra come il napoli. Abbiamo preso subito gol e per loro è stato più facile. Mi dispiace molto per i tifosi, dobbiamo rifarci contro il Bologna, ma non sarò facile peché loro hanno vinto contro l'Inter e saranno carichi. Non ho fatto una grande partita, mi dispiace, ma ci sono altre partite, dobbiamo fare meglio. Io seguo quello che dice il mister, se mi dice di giocare più largo lo faccio, ma in quel ruolo rendo meno. Siamo lontani dall'Europa League, la salvezza resta sempre l'obiettivo principale".

RadioBlu: ''Quando perdiamo sono sempre demoralizzato, mi dispiace anche quando perdo alla Play Station, figuriamoci quando perdiamo in campionato. Io sto bene, mi allenerò bene per rifarci contro il Bologna, anche se non sarà facile. Dobbiamo fare la nostra partita"