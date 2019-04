JOVETIC, A Firenze sto bene, resto per vincere

Jovetic intervistato da Premium Calcio andrà in onda domani alle 23 nel programma "Le tribù del calcio". Ecco alcune parole del giovane talento viola: "Un sogno? Vincere un giorno il Pallone d'Oro e la Champions League". Poi gli viene chiesto di fare una considerazione sulla propria carriera, e sul suo futuro: "Credo che ad oggi la vittoria per 2-0 al Franchi contro il Liverpool sia il mio ricordo più bello in maglia viola, soprattutto per la mia doppietta. Il momento più brutto, invece, è stato il grave infortunio nell'agosto 2010. Un anno di sofferenza, ma adesso sono molto contento di quel che sto facendo". E sul futuro aggiunge "Ho rinnovato fino al 2016 con la Fiorentina, perchè qui mi trovo benissimo, ho sempre avuto uno splendido rapporto sia con i dirigenti che con i tifosi, che mi hanno sostenuto continuamente. Insomma, ho deciso di restare a Firenze perchè voglio dare tanto a questa squadra con i gol e con gli assist".