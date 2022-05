JOAO PEDRO, Lascerà il Cagliari se andrà in Serie B

Joao Pedro negli ultimi anni ha spesso detto no alle proposte di club anche più ambiziosi del Cagliari per restare in Sardegna, terra a cui è legato ormai dal 2014. Lui crede ancora alla salvezza e lo ha detto chiaro e tondo a tutto lo spogliatoio, da buon capitano. Se però alla fine dovesse arrivare la retrocessione, anche con un anno di contratto ancora in essere, le prospettive verso il futuro per il numero 10 italo-brasiliano cambierebbero con uno sguardo all'addio. A quel punto Joao Pedro cercherebbe una nuova sistemazione, a malincuore visto l'affetto che lo ha sempre legato alla piazza cagliaritana. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.