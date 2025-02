Jeda su Kean: "Passaggio in viola importante: può essere risorsa della Nazionale"

L'ex giocatore del Cagliari Jeda ha parlato degli attaccanti italiani a CagliariNews24. Queste le sue parole sull'attacco azzurro a disposizione di Spallleti: "Mi sta piacendo la crescita di Retegui, sta migliorando in ogni partita che gioca; in Gasperini ha trovato un allenatore che lo valorizza in tutto e per tutto, lui può essere una risorsa importante! Poi c’è un grande giocatore come Zaccagni o Orsolini che io considero eccezionale e che sta facendo molto bene a Bologna, questo senza dimenticare Kean. Penso che il suo passaggio alla Fiorentina sia stato molto importante e che in futuro potrà essere una grande risorsa per la Nazionale, deve continuare ad avere quella mentalità.

Quello che dico a Spalletti è che se crede nei giovani allora deve continuare ad andare avanti così con il suo progetto oltre che continuare nel suo lavoro valorizzandoli".