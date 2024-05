JACOBELLI, I viola hanno un debito con la fortuna

FirenzeViola.it

Nella giornata di oggi è intervenuto a TMW Radio Xavier Jacobelli, giornalista e commentatore nelle trasmissioni di RaiSport. Tra gli argomenti toccati, anche la finale di stasera della Fiorentina ad Atene:



Giornata importantissima per il calcio italiano con la Fiorentina in finale.

“Sarà un’altra giornata importante per il calcio italiano. Lo scorso anno abbiamo avuto tre finali, che purtroppo non sono andate bene. In questa stagione speriamo che l’Atalanta sia stata l’apripista anche alla conquista della Fiorentina. I viola hanno un debito con la fortuna perché ricordiamo che lo scorso anno le finali perse sono state due”.

Sulla finale della Fiorentina?

“È chiaro che l’anno scorso la Fiorentina ha pagato lo scotto dell’inesperienza contro il West Ham. Bisogna tornare al 1961 per tornare all’ultimo trofeo Europeo, 23 anni fa invece l’ultimo trofeo. Saranno circa 10mila ad Atene e 30mila al Franchi. C’è un’attesa spasmodica per vedere la Fiorentina e soprattutto c’è tanta voglia di vincere questa coppa per dedicarla a Barone”

È d’accordo con le probabili scelte di Italiano?

“È la migliore formazione possibile. Bisogna anche ricordare che la Fiorentina è il miglior attacco della competizione e Beltran miglior marcatore. L’Olympiacos è una squadra tosta da affrontare che ha la sua forza nel collettivo e non nei singoli. È allenata, poi, da un bravo allenatore come Mendilibar che ha vinto lo scorso anno la finale contro la Roma”