ITALIANO, Vogliamo avere continuità. Domani torna Dodo

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina, alla vigilia del match al Filadelfia contro il Torino: "Quanto è importante trovare continuità? E' l'unica cosa che conta in questo momento. E' un qualcosa che non riusciamo ad aver con costanza. In settimana abbiamo lavorato per cercare di dare valore alla vittoria contro la Lazio, sapendo che attraverso quello fatto vedere lunedì sera si può ottenere il massimo".

Pensa che sarà una partita fisica?

"Contro il Toro sono partite sempre difficili. Sono una squadra che aggredisce e non ti lascia giocare. Sappiamo ciò che ci troveremo di fronte e cercheremo di controbattere. Sarà una partita dispendiosa e con ritmi altissimi".

Le scelte terranno conto del calendario ricco di impegni?

"Abbiamo avuto diversi giorni per recuperare le energie e per questo dobbiamo rimanere concentrati sul Torino e sul campionato. Da domenica inizieremo a pensare alla Conference".

Contro la Lazio ha visto i giocatori ritrovare la condizione migliore?

"Ho parlato con i ragazzi e gli ho detto che con un approccio come quello avuto con la Lazio si arriva alle vittorie. Dobbiamo ripartire da lì anche domani".

Ci saranno dei recuperi per domani?

"Si riaggrega Dodo. Siamo contenti del percorso che sta facendo. Inizierà a riassaporare il clima delle partite e di questo ne siamo contentissimi".